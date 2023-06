Premium Het beste van De Telegraaf

’Waarschuwing nodig: financieel risico bij dynamisch energiecontract’

Door Marlou Visser

Slimme consumenten met een dynamisch energiecontract kunnen zelfs geld verdienen door op het juiste moment de elektrische auto op te laden. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Op het juiste moment je was in de droger stoppen en dan geld toe krijgen voor je energieverbruik: wie wil dat nou niet? Dynamische energiecontracten, waarbij je altijd de actuele marktprijs voor gas en stroom betaalt, die zelfs negatief kan zijn, zijn in opkomst. Maar er zijn ook financiële risico’s en daar zou verplicht voor gewaarschuwd moeten worden.