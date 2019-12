Dat ’Gezond werkend naar je pensioen’ blijft mij maar bezighouden. In het PensioenAkkoord2022 is afgesproken dat sociale partners zich gaan inzetten voor ’Gezond werkend naar je pensioen’, ofwel duurzame inzetbaarheid. Dat daar maar een schamele € 10 miljoen per jaar voor wordt uitgetrokken laat ik even voor wat het is.