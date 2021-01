Europese omroep zet streep door Groningse video-vondst

Binnenland

Kamer kritisch op gebruik telecomdata in coronacrisis

Het wetsvoorstel om telecomdata te gebruiken in de coronacrisis, stuit op scepsis in de Tweede Kamer. Die vraagt zich af of er niet al genoeg andere manieren zijn om de bewegingen van groepen mensen in beeld te brengen. Ook experts en telecomprovider T-Mobile zijn kritisch.