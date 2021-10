Industrieconcern VDL deels plat door cyberaanval

Op verschillende locaties kan er niet of slechts gedeeltelijk gefunctioneerd worden, laat een woordvoerder weten. Zo is bij VDL Nedcar in Born waar Mini’s en BMW’s worden gebouwd, een deel van het personeel noodgedwongen naar huis gestuurd.

De cyberaanval is gericht op het hoofdkantoor in Eindhoven, maar heeft ook gevolgen voor de overige 106 werkmaatschappijen. Binnen het concern wordt echter nog uitgezocht wat de volledige impact is en in hoeverre de verschillende werkmaatschappijen van het familiconglomeraat geraakt zijn.

Bekijk ook: Deze hackers zitten achter de massale aanval met gijzelsoftware

Een deel van die bedrijven heeft net als VDL Nedcar de productie deels moeten stilleggen. Welke VDL-bedrijven precies geraakt zijn is nog niet duidelijk. Een zegsman kan nog niet veel meer zeggen over de kwestie en de impact. Zo is nog niet duidelijk of de hackers toegang hebben tot bedrijfsgevoelige informatie.

VDL zal in de loop van de dag met meer informatie naar buiten komen.