TikTok wint, Instagram stagneert onder jongeren

Onder jongeren is TikTok Facebook al gepasseerd. Bijna 30% van de socialmediagebruikers tussen de 15 en 19 jaar is dagelijks op het platform voor het delen van korte filmpjes te vinden, wat ongeveer een vervijfvoudiging in een jaar betekent. Ook in de categorieën boven de 20 jaar en onder de 15 groeit Tiktok snel.

Instagram – ook van de firma Facebook – zag zijn groei onder het publiek jonger dan 40 afgelopen jaar bijna tot stilstand gekomen, maar blijft onder jongeren waarvan tweederde dagelijks op ’Insta’ te viden is, de grootste achter berichtendienst WhatsApp.

Top vijf

NewCom zag het socialmedia gebruik onder Nederlanders het afgelopen jaar weer toenemen, waardoor 13,7 van de 14,7 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder nu dagelijks een van de platforms bezoeken. Het aantal platforms waarbij mensen aangesloten zijn steeg met 0,2 naar gemiddeld 3,9 stuks, waarvan er 2,1 dagelijks bezocht worden.

De top vijf van bestaat momenteel uit WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn. Het aantal minuten dat gebruikers aan social media besteden, daalde van 98 naar 97 minuten gemiddeld per dag.