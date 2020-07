Acomo doet goede zaken in coronatijd

Topman Allard Goldschmeding van Acomo Ⓒ DIJKSTRA, ROEL

ROTTERDAM (AFN) - Thee-, specerijen- en notenhandelaar Amsterdam Commodities (Acomo) heeft in de eerste jaarhelft de omzet en winst verhoogd, ondanks de uitdagende omstandigheden door de corona-uitbraak in de verschillende landen in zijn leveringsketen. De vraag naar de producten waar Acomo in handelt bleef echter onverminderd hoog, al was er wel een verschuiving te zien van de Foodservicetak, die onder meer de horeca bedient, naar de voedingsmiddelenindustrie en de retailsector.