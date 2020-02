NN sluit slotkwartaal 2019 af met winst

De nettowinst in het vierde kwartaal bedroeg 329 miljoen euro. Vorig jaar stond daar nog een verlies van min 533 miljoen euro tegenover. Dat had te maken met een eenmalige last. NN zette toen de kosten gerelateerd aan het inlijven van branchegenoot Delta Lloyd in de boeken. Het operationele bedrijfsresultaat van NN dikte aan tot 428 miljoen euro. Dat was in de meetperiode een jaar eerder nog 343 miljoen euro.

De recent aangetreden topman David Knibbe zei nog bij de vorige kwartaalcijfers dat NN de lage rente prima aankan. De kapitaalbuffer (Solvency II) van de verzekeraar nam ondanks lastige marktomstandigheden licht toe tot 218 procent.