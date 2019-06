Weer hommeles bij cao-proces metaalsector

Eind vorig jaar werd er in de metaalsector al maandenlang actie gevoerd voor een nieuwe cao. Ⓒ ANP

UTRECHT (ANP) - Het rommelt weer in de metaalsector. Volgens de vakbonden is het cao-overleg voor ruim 300.000 werknemers uit de metaal en techniek vastgelopen. De werkgevers zijn met een eindbod gekomen waar de vakbonden zich niet in kunnen vinden. Vakbond FNV bereidt nu een ultimatum voor. CNV is ook ontevreden en gaat het met de achterban hebben over mogelijke stakingen.