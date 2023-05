Premium Het beste van De Telegraaf

Column: oproep tot matigen looneisen lekker makkelijk

Door Stefan Koopman Kopieer naar clipboard

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank Ⓒ ANP / HH

Vorige week zondag waarschuwde DNB-president Klaas Knot in Buitenhof dat we niet in een wereld van vergeldingsinflatie terecht moeten komen, waarin bedrijven en werknemers de impact van de hoge inflatie op elkaar proberen af te wentelen.