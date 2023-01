Beleggingsfondsen in 2022: uithuilen over de hele linie

Offensieve mixfondsen deden het met een min van 16,5% niet eens zoveel slechter dan de beleggingsproducten met een laag risico. Als je kijkt naar het totale rendement over de afgelopen vijf jaar, dan resteert voor de offensieve fondsen een plus van maar 4,9%. De defensieve mixfondsen zijn terug bij nul.

Dat blijkt uit een overzicht van de rendementen van beleggingsfondsindices van financieel onderzoeksbureau MoneyView.

Azië

Het best af waren beleggers die vorig jaar geld hadden zitten in Aziatische aandelenfondsen (-9,6%), even afgezien van geldmarktfondsen die gewoonlijk sowieso nauwelijks in beweging komen.

Europese aandelenfondsen verloren gemiddeld 12,3% en Amerikaanse 12,4% vooral als gevolg van de oplopende rente, stijgende energiekosten en wereldwijde afkoeling van de economie. Voor Nederlandse aandelenfondsen is de daling met gemiddeld 13,6% ongeveer gelijk aan de duikeling van de AEX-index vorig jaar met 13,7%.

Door de knal naar beneden biedt het rendement voor particuliere beleggers over de laatste vijf jaar ook een magere aanblik. Amerika springt er dan het beste uit, met een plus van 10,3% (op basis van herbelegging van de dividenden). Dit terwijl Europese aandelenfondsen over die periode slechts 3% winst boekten en Nederlandse 5,9%.

Obligaties

Beleggers konden ook niet schuilen in obligaties. De hogere rentes vertaalden zich in lagere koersen van obligaties en dus van de koersen en rendementen van obligatiefondsen. De index voor vastrentende waarden daalde met 10,4%.

Uit de statistieken van MoneyView blijkt dat vastgoed ook niet de veiligheid bood die particuliere beleggers er vanouds van verwachten. De MoneyView-index van Vastgoedfondsen vertoonde een daling van 25,3%. Over de afgelopen vijf jaar komt het verlies uit op 1,1%.

Volgens Moneyview heeft de vastgoedsector last van een blijvende impact van de coronapandemie en de toename van het thuiswerken, terwijl de verplichte verduurzamingsopgave extra investeringen vergt. Tegelijk is financiering van panden en projecten duurder geworden door de opgelopen rente, terwijl ook de inflatie en opgelopen energiekosten hun invloed hebben.