Arcelor en AF KLM fors hoger op hoger Damrak

De AEX-index staat 0,7% hoger bij 671 punten. De AMX koerst 1% in de plus bij 996 punten.

Elders in Europa staat de Duitse DAX vlak, de Britse FTSE wint 0,3% en Franse index plust 0,4%. In Duitsland trok het sentiment aan volgens de GfK Consumer Sentiment Index.

De euro sterkte 0,1% aan tot $1,21735. Hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank geeft vandaag een doorkijkje naar de recente stand van de Europese economie, die beleggers nauwgezet zullen volgen.

Bij nog hoge coronabesmettingen en lockdowns meldde producent Moderna een nieuwe versie van zijn vaccin te testen.

Powell biedt steun

In Azië gingen beurzen omhoog. Beleggers reageerden op woorden van de Amerikaanse centralebankpresident Powell.

Die verklaarde voor het Amerikaanse Congres dat het nog twee tot drie jaar duurt voor de inflatiedoelstelling van de Federal Reserve is bereikt. Hij herhaalde geen extreem hoge of langdurige inflatie te vrezen. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde direct, maar stijgt donderdag verder tot 1,40%.

De $6000 per Amerikaan aan overheidsstimuleringen die president Biden in het vooruitzicht stelt, dreef de rente verder op, aldus broker IG. Die is nadelig voor met name de tech-bedrijven. Zij drukt de huidige waarde van toekomstige winsten.

GameStop wint

In New York staan de eerste futures voor opening van beurzen om 15.30 uur lager tot een fractie winst voor de Dow Jones. Gisteren is de Dow Jones 1,4% hoger gesloten bij 31.961,86 punten.

President Biden heeft een executive order getekend om het tekort aan chips aan te pakken.

Opnieuw schiet op Wall Street het aandeel GameStop, aangejaagd door particuliere beleggers verzameld bij WallStreetbets, omhoog tot 150% stijging.

In de cryptomarkten staat bitcoin 1,1% lager bij $50.235, ether verliest 4%.

Tech leidt met ASMI

Bij de hoofdfondsen staan chipmachinemakers ASMI (+2,7%) - dat nabeurs kwartaalcijfers rapporteert - en ASML (+2,4%) bovenaan achter datadienstverlener Wolters Kluwer (+2,7%).

Staalmaker ArcelorMittal wint 1,5%. Shell reageert 1,1% hoger op de stijgende olieprijs, met 0,6% toename tot $67,40 per vat.

Financiële waarden ABN Amro (+1,1%), ING (+1,2%) en ASR (+1%) bieden steun. Moederbedrijf Volksbank voert vanaf 1 april een rente van -0,5% in voor zakelijk spaargeld vanaf €100.000 voor alle zakelijke rekening bij SNS, ASN en RegioBank.

Bierbrouwer Heineken reageert met 0,8% verlies op kwartaalcijfers van concurrent AB InBev (-4,5%). De omzet van de Belgische marktleider (Jupiler, Leffe, Stella Artois, Hoegaarden) ging 4% omlaag tot rond $47 miljard, de nettowinst is $5 miljard tegen $7,2 miljard een jaar eerder. Volgens Degroof Petercam valt AB InBev’s bedrijfsresultaat tegen.

Voeding- en levensmiddelenleverancier Unilever schaaft er 0,7% af.

Bij de middelgrote fondsen staat Air France KLM ruim 7,5% in de plus. Op afstand gevolgd door chiptoeleverancier Besi (+3%), Fugro (+2,8%) en kunstmestproducent OCI (2,5%) profiteert volgens Degroof Petercam van hogere marktprijzen en gaf een koersdoelverhoging tot €21.

Aalberts Industries wint 1,1%. Het meldde woensdag nabeurs een dividendverlaging met 25% naar €0,60. Het zegt versneld zijn strategie uit gaan voeren. Zakenbank Morgan Stanley voorziet bij ’solide’ resultaten in het orderboek verder herstel met 5 tot 10% in 2021.

Liquiditeitsverstrekker Flow Traders staat onderin op 0,4% koersverlies.

SBM Offshore (+2,2%) sloot een langjarig leaseconract met Petróleo Brasileiro SA (Petrobras). Petrobras spoot omhoog op zijn beurs: een eerdere afwaardering pakt veel gunstiger uit voor de SBM-klant. DeGroof Petercam

Vastgoed werd ook hier opgeraapt: Wereldhave stijgt 4,3%, Eurocommercial Properties 3%.

Bij de smallcaps schiet metalenleverancier AMG met 9% hoger. Het concern ziet aantrekkende prijzen voor zijn lithium en herstel van opdrachten uit de industrie. Degroof Petercam wijst op nog meer rugwind uit de grondstoffenmarkt.

Private bank Van Lanschot Kempen (-1,8%) stond hier als vrijwel enige achteraan na halvering van de winst tot €50 miljoen.

Op de lokale markt wint Value8 7%. Het investeringsfonds van Peter Paul de Vries zag de nettowinst in 2020 stijgen van €4,5 miljoen tot €8,5 miljoen. Het profiteerde van de een sterke resultaatverbetering bij edelmetalenleverancier AmsterdamGold.