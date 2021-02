ASML en ASMI leiden winstreeks AEX

De AEX-index staat, na 0,1% winst woensdag, 0,9% bij 671 punten. De AMX koerst 1% in de plus bij 996 punten. Dat ondanks het licht gedaalde producentenvertrouwen in de Nederlandse industrie.

Elders in Europa zullen de Duitse, Britse en Franse index gingen beurzen in hetzelfde tempo mee. In Duitsland trok het sentiment aan volgens de GfK Consumer Sentiment Index.

De euro sterkte 0,1% aan tot $1,21735.

Hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank geeft vandaag een doorkijkje naar de recente stand van de Europese economie, die beleggers nauwgezet zullen volgen.

Bij nog hoge coronabesmettingen en lockdowns meldde producent Moderna een nieuwe versie van zijn vaccin te testen.

Nikkei wint

In Azië gingen beurzen omhoog. Beleggers reageerden op woorden van de Amerikaanse centralebankpresident Powell. Die verklaarde voor het Amerikaanse Congres dat het nog twee tot drie jaar duurt voor de inflatiedoelstelling van de Federal Reserve is bereikt. Hij herhaalde geen extreem hoge of langdurige inflatie te vrezen.

In New York eindigde de Dow Jones 1,4% hoger bij 31.961,86 punten. President Biden tekende een executive order om het tekort aan chips aan te pakken.

Opnieuw schoot op Wall Street het aandeel GameStop, aangejaagd door particuliere beleggers verzameld bij WallStreetbets, omhoog tot 150% stijging.

De Amerikaanse 10-jaarsrente stijgt tot 1,40%. De $6000 per Amerikaan aan overheidsstimuleringen die president Biden in het vooruitzicht stelt, dreef de rene verder op, aldus broker IG. Die is nadeling voor met name de tech-bedrijven.

Bij de hoofdfondsen staan chipmachinemakers ASMI (+2,7%) en ASML (+2,4%) bovenaan.

Staalmaker ArcelorMittal wint 1,5%. Shell reageert 1,1% hoger op de stijgende olieprijs, met 0,6% toename tot $67,40 per vat.

Bierbrouwer Heineken reageert onderin 0,8% negatief op kwartaalcijfers van concurrent AB InBev. De omzet ging 4% omlaag tot rond $47 miljard , de nettowinst kwam uit op $5 miljard tegen $7,2 miljard een jaar eerder.

Voeding- en levensmiddelenleverancier Unilever schaaft er 0,7% af.

Bij de middelgrote fondsen staat Air France KLM bijna 4% in de plus. OCI wint 2,5%.

Tankopslagbedrijf Vopak staat onderin op 0,4% koersverlies.

SBM Offshore (+2,2%) sloot een langjarig leaseconract met Petróleo Brasileiro SA (Petrobras).

Bij de smallcaps schiet metalenleverancier AMG met 11% hoger. Het concern ziet aantrekkende prijzen voor zijn lithium en herstel van opdrachten uit de industrie.