Staal, banken en tech geven Damrak weer winst

Amsterdam - Beurzen in Amsterdam houden donderdag winst. Aandelen in staal, banken, olie en tech leiden de opmars in de AEX. Beleggers kijken naar optimistische Europese herstelcijfers. Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell meldt bovendien geen hoge inflatie te voorzien. Dat dempt zorgen over technologieaandelen. Air France KLM herstelt ook stevig.