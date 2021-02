Winst bij AEX spoelt weg met late terugval; kater Heineken

De AEX-index eindigt fractioneel lager bij een stand van van 664,48 punten. Bij de aftrap steeg de hoofdgraadmeter nog tot boven de 571 punten. De AMX doet het beter en koerst 0,6% in de plus bij 991,6 punten.

Elders in Europa staat de Duitse DAX 0,1% lager, de Britse FTSE wint 0,3% en Franse index plust 0,1%. In Duitsland trok het sentiment aan volgens de GfK Consumer Sentiment Index.

In de middag kwam uit Amerika positief macronieuws. Het aantal eerste nieuwe aanvragen voor een uitkering daalde met 100.000 naar 730.000 in de voorbije week. Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, wijst er op dat de forse terugval van het aantal aanvragen in de VS een vertekend beeld kan geven doordat er vanwege het slechte winterweer afgelopen week registratiebureau’s mogelijk onbereikbaar waren. „Het is daarom nog veel te vroeg om te zeggen dat er een structurele daling in gang is gezet.”

Powell biedt steun

Fed-president Powell verklaarde voor het Congres dat het twee tot drie jaar duurt voordat het inflatiedoel van de Fed is bereikt. Hij ziet geen extreem hoge of langdurige inflatie. De Amerikaanse 10-jaarsrente daalde direct. Maar stijgt donderdag verder tot 1,40%. De $6000 per Amerikaan aan overheidsstimuleringen die president Biden in het vooruitzicht stelt, drijft die rente verder op, aldus broker IG.

Die rente is nadelig voor met name de tech-bedrijven, de stijging drukt vooral bij deze fondsen waar beleggers rekenen op forse resultaatstijgingen de huidige waarde van hun toekomstige winsten.

Volgens Schutte gaat de komende tijd de aandacht van beleggers weer verschuiven naar de macrocijfers en de gang van zaken bij de uitrol van de vaccinatieprogramma’s in de grote landen. „Vooral het Verenigd Koninkrijk heeft een voorsprong op veel Europese landen, waardoor er sneller zicht is op het opengaan van de economie. Verder is er bij positief vaccinsnieuws steeds meer een rotatie zichtbaar naar bedrijven die kunnen gaan profiteren van een versoepeling van de lockdown, zoals vastgoed. Daarnaast is het opvallend dat vooral kleine beleggers zich weer roeren bij het aandeel GameStop. Voor de AEX speelt de richting van de zwaarwegende techfondsen een grote rol.”

Cees Smit, handelaar bij Today’s Group, benadrukt dat na de correctie begin deze week, de animo bij beleggers geleidelijk weer terugkomt geholpen door de geruststellende woorden van Powell die de inflatieangst wist terug te dringen. Daarnaast wijst hij op de aanhoudende opmars van de grondstofprijzen die steun aan de handel geeft. „Met het overwegend meevallende cijferseizoen bijna achter de rug en de komst van de omvangrijke Amerikaanse stimulering zo goed als rond ligt de komende tijd een consolidatie van de koersen voor de hand zeker als er meer winstnemingen komen bij de zwaarwegende techfondsen. Een risicovolle ontwikkeling in de markt is het enthousiasme bij beleggers over de zogeheten spac’s. Het meedoen met deze lege beurshulsen lijkt steeds op de gang van zaken in het dotcom-tijdperk.”

Arcelor in vorm

Bij de hoofdfondsen is ArcelorMittal goed op dreef met een winst van 1,7% gesteund door de staalprijzen die een vlucht hebben genomen. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (+3,2%) behoudt de koppositie.

Mediaconcern Wolters Kluwer dat eerder deze week nog in mineur was na de resultaten, veert 2,6% op.

Shell gaat 0,6% omhoog op de verder aantrekkende olieprijzen. Vermogensbeheerder MUFG analyseerde de scenario’s van de OPEC-vergadering op 4 maart: de uitkomst zal de marktprijs niet drukken, stelt het.

Chipfonds ASMI dat nabeurs kwartaalcijfers rapporteert krijgt er 1,3% bij.

Bekijk ook: Volksbank voert negatieve rente in vanaf een ton voor ondernemers

Onderin gaat betalingsverwerker Adyen 2,2% achteruit. Philips zakt 1,1% weg.

Bierbrouwer Heineken reageert met 1,9% verlies op kwartaalcijfers van concurrent AB InBev olgens Degroof Petercam valt vooral AB InBev’s bedrijfsresultaat tegen.

AF KLM in trek

Bij de middelgrote fondsen koerst Air France KLM 1,9% hoger na een grotere winst eerder op dag. Daarmee krijgt de krachtige opleving eerder deze week een vervolg. Volgens Smit is de belangstelling voor luchtvaartmaatschappijen breed zichtbaar mede door de verwachting bij beleggers dat het ergste voor de sector achter de rug ligt.

Aalberts Industries ziet de winst verdampen en raakt uiteindelijk 1,5% kwijt. De industrieel toeleverancier meldde woensdag nabeurs een dividendverlaging met 25% naar €0,60. Het zegt versneld zijn strategie uit gaan voeren. Zakenbank Morgan Stanley voorziet bij ’solide’ resultaten in het orderboek verder herstel met 5 tot 10% in 2021.

Bij de smallcaps schiet AMG 7,8% omhoog. De metalenleverancier ziet aantrekkende prijzen voor zijn lithium en herstel van opdrachten uit de industrie. Degroof Petercam wijst op nog meer rugwind uit de grondstoffenmarkt.

Van Lanschot Kempen zakt 0,7% weg na een opleving in de middag. De private bank bracht een halvering van de winst tot €50 miljoen naar buiten. Het begint met aandeleninkoop tot 400.000 stuks.

Bekijk ook: Van Lanschot haalt schade corona in tweede helft 2020 in

Op de lokale markt wint Value8 1,5%. Het investeringsfonds van Peter Paul de Vries zag de nettowinst in 2020 stijgen van €4,5 miljoen tot €8,5 miljoen. Value8 profiteerde van de sterke resultaatverbetering bij edelmetalenleverancier AmsterdamGold.