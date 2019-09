Eurocastle koopt voor 60 miljoen aandelen in

Het bod van Eurocastle, dat werd overschreven, volgt op de verkoop van een deel van een belang in doValue. Met de aandeleninkoop wil Eurocastle de opbrengst van 45 miljoen euro, aangevuld met 15 miljoen euro die de investeerder al in kas had, teruggeven aan zijn aandeelhouders. De aandelen die worden teruggekocht, hebben een stemrecht van ongeveer 16,28 procent.

