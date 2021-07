Betalen voor pinnen in het buitenland bij Rabobank

De tariefswijziging gaat per 1 september in. Wie op zomervakantie gaat, hoeft dus nog niet te betalen om te pinnen.

Het gaat om klanten met een DirectPakket, StudentenPakket of BasisPakket, legt een woordvoerder van de bank uit aan RTL. Wie zo’n pakket heeft, doet er in het buitenland dus goed aan het aantal geldopnames te beperken, of eurobiljetten mee te nemen uit Nederland. Het maakt voor de kosten niet uit of je €10 of €500 uit de muur trekt.

Voor geldopnames in vreemde valuta moest altijd al worden betaald.

Ook in Nederland

Er wordt steeds minder gepind, dus de kosten per transactie stijgen, geeft de bank als verklaring. Pinnen bij een Geldmaat of automaat van de Rabobank zelf blijft wel gratis. Bij geldautomaten van exploitanten die geen bank zijn, zoals GWK Travelex, EuroNet en YourCash, die vooral in toeristische gebieden zoals het centrum van Amsterdam staan, betaal je ook in Nederland €0,75 per opname.

Eerder zorgde ABN Amro al voor opzien door bekend te maken dat klanten die meer dan €12.000 per jaar contant opnemen. Zij gaan over het bedrag hierboven €5 per opname en 0,5% over het opgenomen bedrag betalen.