Nabil B. kroongetuige uit angst voor Taghi

Nabil B., kroongetuige in het megaproces Marengo, liet zich in 2017 niet oppakken door de politie omdat hij kroongetuige wilde worden, maar omdat hij bang was dat Ridouan Taghi hem zou laten vermoorden in de nasleep van de liquidatie van een verkeerd slachtoffer in januari 2017.