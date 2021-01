Franse overheid schiet Smullers-eigenaar Lagardère te hulp

De coronapandemie was desastreus voor de inkomsten van Lagardère. De omzet van de winkeldivisie van het bedrijf, die vooral is gericht op reizigers op luchthavens en treinstations, kelderde door alle reisbeperkingen met 66 procent in het derde kwartaal van vorig jaar. In de eerste helft van 2020 vielen de verkopen al 55 procent lager uit dan een jaar eerder.

De waarborg, die zondag in het Franse staatsblad is aangekondigd, geldt voor een lening die twaalf banken verstrekken aan Lagardère. Onder andere de BNP Paribas, Société Générale en het Duitse Commerzbank nemen een deel van de financiële injectie voor hun rekening.

Lagardère is naast zijn winkelactiviteiten ook bekend als uitgevers- en mediabedrijf. Het is onder andere de eigenaar van Hachette, de grootste uitgeverij van Frankrijk, en woordenboekenmaker Larousse. Daarnaast vallen het tijdschrift Paris Match, de krant Le Journal du Dimanche en radiozender Europe 1 onder het concern.