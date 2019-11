Deskundigen schatten waarde SNS Reaal hoger in

Amsterdam - Gedupeerde beleggers van de genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal hadden nog heel wat geld kunnen terugkrijgen als het financiële concern failliet was gegaan. De deskundigen die in opdracht van de Ondernemingskamer de waarde moesten vaststellen komen in een nader onderzoek tot een totaalbedrag van ruim 835 miljoen euro.