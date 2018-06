Corbion gaat zonder Bunge verder

Ⓒ Dijkstra

Amsterdam - Biochemiebedrijf Corbion heeft een voorlopige overeenkomst gesloten over de overname van het aandeel van zadenbedrijf Bunge in een samenwerking tussen de twee bedrijven. Corbion had al een belang van 50,1 procent in SB Renewable Oils, terwijl Bunge de overige 49,9 procent in bezit had.