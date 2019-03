Aandelen als cryptomunt naar beurs

Softwareontwikkelaar Byelex biedt die mogelijkheid met cryptografische tokens, een aanpak die afwijkt van de trend in crowdfunding die normaal alleen tokens biedt, de ico (initial coin offering).

Het bedrijf, dat software onder andere voor banken maakt, claimt daarmee een veel goedkopere en snellere procedure voor aandelentransacties te hebben. Het initiatief richt zich vooral op mkb-bedrijven en start-ups.

Groter publiek

Donderdag begint dit initiatief ICO 2.0. Investeerders krijgen aandelen in een bedrijf in ruil voor hun kapitaal. De certificaten van aandelen worden verhandeld op dezelfde manier al cryptomunten worden aan- en verkocht, bedrijven kunnen hun aandelen ’tokenizen’ om ze daarmee via ICO 2.0 breder te verhandelen.

Daarmee bereiken volgens Herman Vissia van Byelex ook kleinere bedrijven via internet een groter publiek van investeerders.

Meer mogelijkheden

De uitgifte werkt via de etherheum-blockchain, die momenteel erg populair is. Het bedrijf gebruikt smart contracts op deze blockchain. De waarde van bedrijven wordt verhandelbaar gemaakt via dit digitale grootboek waar transacties uniek worden vastgelegd. Bedrijven kunnen kiezen op welke beursplatform zij verhandeld willen worden, aldus Vissia.

Aandeelhouders ontvangen dezelfde rechten als bij een gewone beursgang, stelt Benjamin Niemeijer van La Gro-advocaten, betrokken bij het initiatief.

Byelex claimt dat beleggers via dit platform voldoen aan alle vereisten voor de Nederlandse markt. Doel zou een aanvullende vorm van bedrijfsfinanciering zijn. Volgens Niemeijer van La Gro-advocaten ontstaat met deze ico-vorm binnen wettelijke regelingen een financiële markt met extra mogelijkheden voor bedrijven en beleggers dan ze de huidige noteringen bijvoorbeeld via Euronext.