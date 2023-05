ING gaat Rabobank achterna: ook naar 1% spaarrente

Topvrouw Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank was zondag bij Buitenhof duidelijk: wie meer spaarrente wil, kan makkelijk overstappen. Diverse buitenlandse banken én de Nederlandse online bank Bunq bieden al meer dan 2% rente op spaargeld.

Overstap spannend

Grootbanken Rabobank, ABN Amro en ING blijven achter. Nederlanders hebben vaak toch wel een spaarrekening bij hun betaalrekening, en vinden een overstap spannend of te veel gedoe. Maar de banken houden elkaar in ieder geval wel in de gaten. Nog geen week nadat de Rabobank bekendmaakte per 1 juni naar 1% te gaan, komt ING met dezelfde boodschap. Maar particuliere spaarders krijgen deze rente alleen over de eerste €10.000 euro spaargeld. Daarna krijgen zij 0,90%. Zakelijke spaarders krijgen tot €25.000 1% rente.

Banken die hun geld bij de ECB stallen, krijgen daar zelf 3,25% rente over.