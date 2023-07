Spotify gaat hogere abonnementsprijzen rekenen want ’groei voor ogen’

Het van oorsprong Zweedse bedrijf, in 2006 opgericht door Daniel Ek en Martin Lorentzon, voert voor het eerst verhogingen door. Wie een duo-abonnement heeft, betaalt nu €14,99 en dus €2 meer per maand. Een familieabonnement wordt nu €3 duurder en gaat naar de maandprijs van €17,99. Nieuwe abonnees zullen meteen de nieuwe, hogere prijs betalen.

Groei door verhoging

Het muziekplatform zegt dat ze een groei voor ogen hebben en de prijsverhoging doorvoeren om te kunnen blijven innoveren ’in de veranderde, huidige markt’. Trouwe luisteraars betalen de prijs, al hebben ze een maand de tijd om hun abonnement eventueel op te kunnen zeggen. Wie nog net in de eerste proefmaand zat, kan nog één maand tegen de oorspronkelijke kosten luisteren, daarna gaat het nieuwe bedrag in.

Met de prijsverhogingen volgt Spotify andere streamingdiensten. De prijs van Viaplay steeg eerder al met €2 per maand, Disney+ met €1 en AppleTV met €2. Daarnaast hebben YouTube Music en Videoland de maandelijkse prijzen verhoogd, net als eerder Netflix deed, die ook een halt toeriep aan het delen van abonnementen met meerdere huishoudens.

Meer gratis luisteraars

Sportify had in het tweede kwartaal dit jaar ruim een kwart meer gebruikers dan een jaar eerder. In totaal ging het om 551 miljoen mensen die maandelijks van de dienst gebruikmaken tegen 515 miljoen eind maart. Van die gebruikers betaalt zo'n 40% voor een Premium-abonnement, maar de groei daarvan bleef wel wat achter bij de totale groei. De toename van het aantal mensen dat de dienst gratis gebruikt, en dus advertenties hoort, was sterker.

De Premium-abonnees gaven gemiddeld ook minder uit per maand. Het gaat om €4,27, 6% minder dan een jaar eerder. Dat kan onder meer te maken hebben met wisselkoersen, want de prijzen voor abonnementen verschillen van land tot land.

Kwartaalcijfers

De inkomsten uit advertenties gingen met 12% omhoog tot €404 miljoen. Dat is een klein deel van de haast €3,2 miljard die heel Spotify aan omzet binnenhaalde. Het bedrijf geeft nog altijd meer geld uit dan er binnenkomt. Er was een operationeel verlies van €247 miljoen.

Spotify zelf spreekt van een zeer sterk kwartaal, maar analisten waren teleurgesteld. Zij hadden op meer nieuwe gebruikers gerekend en een hogere omzet en brutowinstmarge. Ook de verwachtingen voor de gebruikersgroei en de omzet voor het lopende kwartaal vielen beleggers tegen. Spotify, dat een beursnotering heeft in New York, werd in de zogeheten voorbeurshandel meer dan 6% lager gezet.