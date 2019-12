'Wall Street opent licht lager'

Op 15 december gaan nieuwe Amerikaanse tarieven op Chinese goederen in. De hoop is dat Peking en Washington voor die tijd elkaar kunnen naderen en een zogeheten 'fase 1-deal' kunnen sluiten. Vrijdag maakte China nog bekend dat bepaalde importeurs geen extra heffingen hoeven te betalen op onder andere soja en varkensvlees uit de Verenigde Staten. Die hogere tarieven waren eerder ingevoerd als vergelding voor handelsbarrières die het Witte Huis had opgeworpen. Dit kan worden gezien als toenadering in het handelsconflict.

De Fed komt woensdag met een rentebesluit, gevolgd door een toelichting van voorzitter Jerome Powell. Er wordt algemeen verwacht dat de rente onveranderd blijft, na drie renteverhogingen eerder dit jaar. Op donderdag komt de Europese Centrale Bank (ECB) met een rentebesluit en zijn er verkiezingen in Groot-Brittannië.

Synthorx

Bij de bedrijven is er aandacht voor het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Synthorx. De Franse farmaceut Sanofi neemt de onderneming over voor ongeveer 2,5 miljard dollar. Synthorx houdt zich bezig met de ontwikkeling van medicatie voor kanker- en auto-immuunziekten. Daarnaast koopt het Amerikaanse farmacieconcern Merck biotechnoloog ArQule voor 2,7 miljard dollar. ArQule is ook actief met behandeling van kanker.

Verder kan warenhuisketen Macy's bewegen na een adviesverlaging door Goldman Sachs terwijl Citigroup het beleggingsadvies voor industrieconcern 3M verlaagde. Nutsbedrijf PG&E heeft een schikking bereikt met slachtoffers van de hevige bosbranden in Californië vorig jaar. Het gaat om een bedrag van 13,5 miljard dollar. Voorbeurs staat het aandeel PG&E flink hoger.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 1,2 procent hoger op 28.015,06 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 3145,91 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1 procent tot 8656,52 punten.