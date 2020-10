Netflix keldert op beurs, Snap grote verrassing

Beleggers rekenden bij Netflix, na vele kwartalen met goede resultaten, dit keer opnieuw vanwege corona en thuis werkende consumenten op nog meer inkomsten.

Het 23 jaar oude bedrijf opgezet door Reed Hastings meldde dat het wereldwijd 2,2 miljoen betalende abonnees had toegevoegd tijdens het kwartaal dat eindigde op 30 september. Dat was, vergeleken met de schattingen van analisten van 3,4 miljoen extra, toch minder dan verwacht.

De omzet steeg in het derde kwartaal met 22,7% tot $6,44 miljard, afgezet tegen vorig jaar in dezelfde maanden. Wat evenwel lager was dan eerdere schattingen van $6,38 miljard.

Keerpunt

Netflix had investeerders al wel gewaarschuwd dat een plotselinge stijging van het aantal nieuwe aanmeldingen in de tweede helft van het jaar zou verdwijnen, omdat de beperkingen versoepelen en consumenten ervoor kiezen om naar buiten te gaan in plaats van thuis te binge-watchen.

Voor het lopende kwartaal voorspelt Netflix dat er 6 miljoen nieuwe abonnees bijkomen.

Het nettoresultaat steeg in het vorige kwartaal tot $790 miljoen, of $1,74 per aandeel, tegen $665,2 miljoen, of $1,47 per aandeel een jaar eerder.

Het negen jaar oude Snapchat, opgezet door Evan Spiegel op Stanford University, voegde in het derde kwartaal 11 miljoen gebruikers toe, twee keer zoveel als waar analisten die moederbedrijf Snap volgden op hadden gerekend.

Winst verrassing

Het social-mediabedrijf uit Santa Monica had 249 miljoen dagelijkse actieve gebruikers in het derde kwartaal. Dat was een vijfde meer dan vorig jaar.

Snap profiteerde van het aantrekken van de markt voor online advertenties, zo meldde dinsdag nabeurs.

Het bedrijf, dat groei boekte dankzij opnieuw een serie nieuwe emoji’s, filters en stickers, leverde evenwel een nettoverlies van $200 miljoen, of 14 dollarcent per aandeel, vergeleken met een verlies van $227 miljoen en 16 dollarcent per aandeel in het kwartaal vorig jaar.

Beleggers waren blij met ’centen’: na correctie voor alle eenmalige kosten, boekte Snap een winst van 1 cent per aandeel, terwijl het een jaar eerder een verlies per aandeel van 4 cent in de boeken ging.

Analisten die door dataverzamelaar FactSet werden ondervraagd, verwachtten juist een verlies per aandeel van 18 dollarcent, en na correctie een verlies per aandeel van 5 dollarcent.

Snap zag zijn omzet in het derde kwartaal stijgen van $446 miljoen een jaar eerder naar nu $679 miljoen. De marktvorsers telden hun berekeningen op tot hooguit $557 miljoen.