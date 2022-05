Nederland vierde slachtoffer gasoorlog van Gazprom

Gashandelaar GasTerra, die in handen is van onder meer Shell, Esso Nederland en de Nederlandse Staat, wordt dinsdag afgesloten van leveranties van Gazprom. Nederland weigert in te gaan op de eis om het gas in Russische roebels te betalen. GasTerra stelt dat dit een schending van de door de Europese sancties aan Moskou voor de inval in Oekraïne.

„Maar ook omdat er te veel financiële en operationele risico’s kleven aan de vereiste betalingsroute. Met name het openen van rekeningen in Moskou onder Russisch recht en de controle hiervan door het Russische regiem zijn een te groot risico”, aldus GasTerra in een verklaring.

Op 21 mei stopte Gazprom om dezelfde reden is met het leveren van aardgas aan Finland. Daarnaast kondigden de Finnen tot groot ongenoegen van Rusland onlangs aan bij het militaire bondgenootschap NAVO te willen. Gasum, een groothandelaar in gas van de Finse overheid, levert vanaf nu gas uit andere landen via een pijpleiding die Finland met Estland verbindt.

Eind april was Polen het eerste slachtoffer van de gasoorlog die Rusland ontkende tegen de sancties die Europa had opgelegd. Ook de Polen weigerden in te gaan op de eis om het gas in roebels te betalen. Kort daarna ging ook de aanvoer naar Bulgarije om dezelfde reden dicht. Polen en Bulgarije wilden al van hun Russische contracten af. Die lopen tot eind dit jaar.

Maandag verklaarde het Deense energiebedrijf Ørsted dat Gazprom ook de gaskraan naar Denemarken dicht dreigt te draaien als er niet in roebels betaald wordt. ,,Er is geen contractuele verplichting om in roebels te betalen en wij hebben Gazprom herhaaldelijk gezegd dit niet van plan te zijn”, schreef Ørsted in een verklaring. Het bedrijf zei een eventuele afsluiting als contractbreuk te beschouwen.