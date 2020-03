’Bedrijf mag alleen nog bellen met toestemming’

Op dit moment mogen bedrijven bellen als je je niet uitdrukkelijk hebt afgemeld via het bel-me-niet-register. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, gaan we dus van een systeem waarbij je je actief moet afmelden (opt out) naar een systeem waarbij je je actief moet aanmelden (opt in). Het bedrijf dat belt moet kunnen aantonen dat die toestemming er is.

Op dit moment is het ook zo dat bedrijven voormalige klanten mogen blijven bellen, ook al staan zij in het bel-me-niet-register. Keijzer stelt voor daar een maximale termijn aan te verbinden, maar laat dit aan de sector om te bepalen.

Ergernis

Telemarketing leidt tot veel ergernis. Consumentenorganisaties zoals de Consumentenbond pleiten daarom al langer voor een verbod.

De sector heeft zelf maatregelen genomen voor zelfregulering. Keijzer dreigde al langer dat ze met wetgeving zou komen als dit onvoldoende zou werken. Dat lijkt nu het geval te zijn.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is positief over het wetsvoorstel van Keijzer. Wel stelt de dienst voor dat ook eenmanszaken onder de wet gaan vallen, en wil de ACM dat er een wettelijke termijn komt voor hoelang ex-klanten nog gebeld kunnen worden. Keijzer wil dat laatste liever als stok achter de deur houden, als zelfregulering niet werkt.