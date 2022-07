Elon Musk slaat weer terug naar Twitter: noemt rechtszaak om overname ironie

De ironie zit hem er vermoedelijk in dat Twitter zelf via de rechter openheid van zaken moet geven over bijvoorbeeld het aantal nepaccounts. Musk plaatste zijn reactie „oh the irony” in een bericht op het socialemediaplatform.

Eerder werd al bekend dat Twitter Musk aanklaagde, nadat de miljardair eerder een streep had gezet door de overname van het socialmediabedrijf. Met die deal was 44 miljard dollar gemoeid.

Bekijk ook: Deze topadvocaten van Twitter krijgt Elon Musk achter zich aan

Musk wordt er onder andere van beschuldigd voorwaarden uit de koopovereenkomst te hebben geschonden, zo valt te lezen in het 62 pagina’s tellende rechtbankdocument. Zijn exitstrategie wordt „een toonbeeld van hypocrisie” genoemd. Daarbij argumenteert het bedrijf dat geen enkele financiële schadevergoeding de schade die Musk heeft veroorzaakt kan herstellen.

Ontsnappen

„Musks gedrag bevestigt simpelweg dat hij wil ontsnappen aan het bindende contract dat hij uit vrije wil heeft ondertekend, en dat hij Twitter daarbij schade wil berokkenen”, zo staat in de documenten. „Twitter heeft onherstelbare schade geleden en zal dat blijven doen als gevolg van de schendingen door gedaagden.”

Bekijk ook: Elon Musk botst hard door aan de kant zetten van Twitter

Na weken van dreigementen trok Musk eind vorige week de stekker uit de deal. Hij beschuldigde Twitter van „misleidende” verklaringen over het aantal nepaccounts. Het sociale netwerk zegt dat het aantal nepaccounts minder dan vijf procent is, een cijfer dat wordt betwist door Musk die denkt dat het percentage veel hoger ligt. Nu Musk een streep zet door de overname lijkt een langdurige strijd met Twitter aanstaande. Het bedrijf had zich aanvankelijk verzet tegen een transactie met de onvoorspelbare miljardair.