Politie-actie bij Dream or Donate

Dit bevestigt een politiewoordvoerster naar aanleiding van eerdere berichtgeving van Hart van Nederland. „Er zijn inderdaad gegevensdragers in beslag genomen”, laat de woordvoerster weten.

Robert-Jan Mastenbroek van Dream or Donate, die eerder beweerde dat hij slachtoffer was van hackers die zijn platform gekraakt zouden hebben, geeft nu toe bezoek gehad van de politie. „Agenten hebben telefoons en computer meegenomen om data te verzamelen”, zo laat Mastenbroek weten aan een verslaggever van Hart van Nederland.

De politie gaat kijken of Mastenbroek zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Gebruikers van de doneersite die het vermoeden hebben dat ze zijn opgelicht, worden door de politie opgeroepen aangifte te doen. „We hebben deze aangiftes nodig om te kunnen beoordelen waar we precies mee te maken hebben en of er sprake is van een strafbaar feit”, aldus de politie.

De 29-jarige Mastenbroek rijdt ondertussen rond in een peperdure zilver-metallic Fiskler Karma, die hij samen met een heleboel huisraad sinds vorige week te koop aanbiedt via Marktplaats. „Gigantische wielen en een prachtige kont waar Jennifer Lopez jaloers op is”, omschrijft hij de bolide. Verder bezit hij een luxe boerderij bij Ommen van bijna een miljoen euro, voorzien van acht slaapkamers, een zwembad, bioscoop, bruine kroeg en fitnessruimte.

