Particuliere belegger mijdt goudmijn bitcoin

Uit het onderzoek van Motivaction voor cryptobroker LiteBit onder 3000 consumenten blijkt dat particuliere beleggers terughoudend blijven, een op de acht zegt een cryptomunt te hebben.

De terughoudendheid komt deels door de onbekendheid ermee en vanwege een gebrek aan kennis over de nu tien jaar oude munten.

Bitcoin bood beleggers dit jaar 32,5% rendement, de laatste drie maanden explodeerde de koers en kwam vandaag tot $9508. Een veel beter rendement dan de AEX-index (-7%) of de bredere S&P 500 (-4%) bood, maar Nederlandse beleggers negeren dat verschil in hun portemonnee

Zo’n 13% van de beleggers durft crypto aan, nog eens 3% zou volgens dit onderzoek overwegen in te stappen.

Professional hapt

Het beeld onder professionele beleggers is heel anders: volgens vermogensbeheerder Fidelity bezit nu 36% een cryptomunt. Bitcoin, met momenteel volgens het platoform Coinmarketcap.com een marktwaarde van $175 miljard, is daarin veruit het populairst. Tom Jessop, topman van Fidelity Digital Assets, spreekt een groeiende acceptatie van de munten in de zakelijke beleggingen.

Die houding betekent een ommezwaai: vijf jaar geleden wilden institutionele beleggers weinig met de cryptomunten - vaak geassocieerd met witwassen en andere fraude - te maken hebben. De volatiel bewegende munt - eind 2017 noteerde bitcoin het dubbele in dollars, en daalde in maart tot $4000 - zou ook vanwege een gebrek aan onderliggende waarde en rente of dividend ongeschikt zijn voor langetermijnbeleggers. Slechts speculanten zouden interesse hebben.

Wall Street gelooft

Opmerkelijk is de ommezwaai van de topman van JPMorgan, de grootste bank op Wall Street. Aanvankelijk noemde ceo Jamie Dimon bitcoin ’fraude’. En zou hij iedere medewerker die iets met bitcoins deed ontslaan voor ’dom gedrag’.

Februari 2019 begon dezelfde zakenbank met het testen van een eigen cryptomunt, en investeert het inmiddels in het onderliggende digitale netwerk blockchain waarop alle transacties doorlopend worden geverifieerd. Volgens Dimon hebben de cryptomunten „een lange levensduur als een beleggingsklasse”.