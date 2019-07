Turkse lira daalt na ingreep Erdogan

ANKARA (ANP/BLOOMBERG) - De Turkse munt, de lira, beleefde maandag zijn slechtste dag in maanden na het besluit van president Recep Tayyip Erdogan om de gouverneur van de Turkse centrale bank Murat Cetinkaya te ontslaan. Die ingreep wakkerde de zorgen aan over de bemoeienis van de Turkse overheid in het rentebeleid van de centrale bank.