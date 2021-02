Heijmans keert dividend uit in coronajaar

„We achten de dividenduitkering verantwoord. Het is ook een gebaar naar onze aandeelhouders die ons in de afgelopen moeilijke jaren zijn blijven steunen”, zegt topman Ton Hillen. In totaal wordt 40% van de nettowinst uitgekeerd aan aandeelhouders.

Hillen toonde zich met name tevreden over de prestaties bij de infradivisie, die in de afgelopen jaren werd geplaagd door projectverliezen. Daardoor scheerde het bouwconcern langs de rand van de afgrond. Het besloot zich in overleg met de banken uitsluitend te richten op de Nederlandse markt.

Vorig jaar moest er nog geschikt worden met de Rijksoverheid voor het project Zuidasdok, waaruit Heijmans zich terugtrok. Er zijn nog wel onzekerheden ten aanzien van de stikstofproblematiek, waardoor nieuwe projecten niet op de markt gezet worden. Desondanks is het orderboek stabiel. Het bouwbedrijf haalde vorige week onlangs nog een grote klus binnen voor het onderhoud van vaarwegen in Oost-Nederland.

"Bouwer laat problemen projectverliezen achter zich"

Verslaggever Yteke de Jong over de cijfers:

„Een mijpaal voor Heijmans met een dividenduitkering in een coronajaar. Het bouwconcern heeft de problemen met de projectverliezen achter zich gelaten. Om de stijgende lijn vast te houden is het wel nodig dat er een oplossing komt voor de stikstofcrisis, die met name grote infrastructuurprojecten dwars zitten. Dat de woningbouw achterloopt, lijkt Heijmans ook niet te deren. De omzet ging door de schaarste aan nieuwbouwprojecten juist omhoog.”

Verder wist Heijmans te profiteren van de stijgende woningprijzen in de verband met de schaarste. Het aantal verkochte woningen steeg tot 2128 in 2019 naar 2265 vorig jaar. Volgens Heijmans heeft het voldoende strategische grondposities om de komende jaren woningen te blijven bouwen, onder meer in Rotterdam, Leidsche Rijn en Almere. „Van belang is daarbij dat het consumentenvertrouwen en de hypotheekverstrekking op niveau blijft en daarmee ook de woningverkopen”, zo stelt Heijmans vrijdag.