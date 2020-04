Impact coronacrisis nog beperkt in kwartaalcijfers Unibail

PARIJS (AFN) - Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) denkt de coronacrisis in het tweede kwartaal van dit jaar pas echt te kunnen voelen in zijn resultaten. Volgens het beursgenoteerde bedrijf, onder meer bekend van de grote Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, was de impact van de pandemie in de eerste drie maanden van het jaar beperkt.