10 tips tegen werkstress

Veel verschillende taken tegelijk proberen te doen zorgt voor stress. Ⓒ 123RF

Amsterdam - In 2030 heeft maar liefst een op de vier Nederlanders zoveel last van werkstress dat ze thuis komen te zitten of minder goed functioneren, waarschuwde de Arbo Unie onlangs. Hoe versla je de werkstress? We vroegen drie experts om praktische tips.