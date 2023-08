Credit Suisse was topaankoop van UBS

Voor de voormalige aandeelhouders van Credit Suisse is het wel zuur dat zij vijf maanden geleden een zeer bescheiden bedrag voor hun stukken kregen. Zij hadden al rechtszaken aangespannen omdat ze de overnameprijs te laag vonden.

UBS meldt voorts Credit Suisse volledig te gaan integreren en denkt met de samenvoeging de komende tweeënhalf jaar $10 miljard te kunnen besparen.

Ontslagen

Naar verwachting gaan 3000 banen verloren in Zwitserland. Lang was de vraag of UBS onderdelen van de concurrent zou afstoten of zelfstandig zou laten voortbestaan, waarbij vooral werd gespeculeerd over een afsplitsing van de divisie die Zwitsers zelf bedient. „Ongeveer 1000 ontslagen vloeien voort uit de integratie van Credit Suisse Schweiz”, zei UBS-topman Sergio Ermotti in een gesprek met analisten. Verdere reorganisaties bij de bank „leiden naar verwachting tot 2000 ontslagen in Zwitserland in de komende paar jaren.”

Nu maakt UBS bekend dat de twee banken tot de formele fusie in 2024 apart blijven voortbestaan, maar daarna samengaan. Het merk Credit Suisse blijft vervolgens nog bestaan totdat alle cliënten van die bank zijn overgeheveld naar UBS, wat naar verwachting in 2025 gebeurt.

„Deze combinatie versterkt onze status als vooraanstaande, wereldwijde onderneming waar ons thuisland Zwitserland trots op kan zijn”, verklaarde Ermotti, die na de tumultueuze overname van Credit Suisse de Nederlander Ralph Hamers verving als hoogste baas bij UBS.

Vermogensbeheer

Bij de vermogensbeheertak van Credit Suisse kwam er nog geen einde aan het wegvloeien van geld. Maar het tempo waarmee klanten hun geld weghaalden was in het tweede kwartaal lager dan in maart, meldde UBS. Die bank stelt ook dat het vertrouwen bij grote klanten van Credit Suisse weer wat toeneemt sinds de zomer. Beleggers reageerden positief op het kwartaalbericht. De beurskoers steeg met 6% en bereikte het hoogste niveau sinds de financiële crisis in 2008.