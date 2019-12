ING positief over beleggersdag Aalberts

Volgens de bank is het vooral positief dat Aalberts meer desinvesteringen wil gaan doen van onderdelen met lage marges of zwakke groei. Qua desinvesteringen ziet Aalberts de komende twee jaar ruimte voor 300 miljoen tot 350 miljoen euro aan omzet die van de hand zal worden gedaan. Dat was eerder 50 miljoen tot 70 miljoen euro.

Aalberts handhaafde zijn belangrijkste financiële doelstellingen. ING heeft een buy-advies voor Aalberts, ondanks het wat onstabiele macro-economisch klimaat, met bijvoorbeeld de handelsoorlog, brexit en zwakkere Duitse export naar China. Het koersdoel is 47,50 euro.

Het aandeel Aalberts noteerde donderdag omstreeks 09.55 uur een plus van 1 procent op 39,11 euro. Woensdag steeg de koers van Aalberts al flink.