Ontslag om PVV-verleden mag niet, man krijgt €30.000 zonder één dag te werken

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Discriminatie is volgens artikel 1 van de grondwet verboden, en daar valt ook discriminatie op grond van politieke gezindheid onder. Een stichting die een man nog voordat hij ook maar één dag bij hen had gewerkt ontsloeg omdat zij erachter kwam dat hij voor de Rotterdamse PVV-fractie had gewerkt, moet dan ook flink in de buidel tasten.