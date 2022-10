Premium Het beste van De Telegraaf

Interview met voorzitters pensioenfondsen PME en PMT Pensioenbazen zien trend: ’Laag vertrouwen in overheid en collectieve regelingen’

Eric Uijen (l) en Jos Brocken zien trends terug die ze van eerdere tijden herkennen. Ⓒ Rene Oudshoorn

Amsterdam - Dit jaar bestaan pensioenfonden PME en PMT 75 jaar. Een dubbelinterview met voorzitters Eric Uijen en Jos Brocken over persoonlijke regie, solidariteit en de wens voor de toekomst. „Mensen hebben een laag vertrouwen in de overheid en in collectieve regelingen.”