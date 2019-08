Trump zet in op ontmoeting met Xi

"Ik ken president Xi van China erg goed. Hij is een groot leider, die veel respect krijgt van zijn volk. Ik heb geen enkele twijfel dat president Xi snel en op een humane manier een oplossing zoekt voor het Hongkong-probleem. Persoonlijke ontmoeting?", schreef Trump op Twitter. De Amerikanen hebben al eerder hun zorgen uitgesproken over de opkomst van het Chinese leger bij de grens met Hongkong.

Trump leek in zijn opmerkingen op Twitter een persoonlijke ontmoeting te suggereren met de Chinese president Xi Jinping om de crisis te helpen oplossen. Hij betrok daar ook de handelsoorlog tussen beide landen nog bij. "Natuurlijk wil China een handelsdeal sluiten, maar laat ze eerst zorgen voor een vreedzame oplossing in Hongkong. Dan praten we verder."