CBS: stijging energieproductie komt voor helft van zonnestroom

„Dit komt vooral door het gebruik van nieuwe zonnepanelen”, zo meldt het CBS vrijdag. De energieproductie door zonnepanelen op woningen groeide in 2022 iets meer dan door zonnepanelen bij bedrijven.

Het aandeel zonne-energie in het totale energieverbruik in Nederland is hiermee ook gestegen: van 2,1% in 2021 naar 3,3% in 2022.

In 2022 zat Nederland met 16,8 miljard kWh, waarvan 60% afkomstig is van bedrijven, op hetzelfde niveau als Frankrijk. Ondanks dat Nederland een stuk kleiner is in oppervlak en inwonersaantal dan de meeste grote zonnestroomproducenten.

Sinds 2019 is de capaciteit van zonnepanelen bij ondernemers groter dan die van woningen. ,,Vooral omdat er grote zonneparken bij zijn gekomen”, zo verklaart het CBS de groeispurt.

Sterkte in Europa

Verdeeld over gemeenten, nam dat vermogen met gemiddeld 30% toe ten opzichte van 2021. Dronten werd koploper met 161 megawatt. Het opgestelde vermogen van zonnepanelen op woningen groeide vorig jaar het snelst in Utrecht, Rotterdam en Tilburg.

In drie jaar tijd is de stroomproductie verdrievoudigd in Nederland. Ons land had daarmee vorig jaar van alle Europese landen het hoogste opgestelde vermogen per hoofd van de bevolking (1044 W in 2022).