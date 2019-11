China nodigt Amerikaanse onderhandelaars uit

De Amerikanen zouden hebben aangegeven wel bereid te zijn de Stille Oceaan over te steken, maar dan willen ze wel de toezegging dat China afspraken wil maken over de bescherming van intellectueel eigendom, het stopzetten van de gedwongen overdracht van technologie en de aankoop van agrarische producten. Die onderwerpen zijn voor de VS zo belangrijk dat het slagen van een voorlopige deal ervan afhangt.

Woensdag zei de Amerikaanse president Donald Trump nog dat een voorlopige deal tot nu toe uit is gebleven omdat China nog niet genoeg stappen had gezet. Trump zei dat tijdens een bezoek aan een fabriek van Apple in Texas. Trump liet daar ook weten te kijken naar een vrijstelling van importheffingen voor Apple. "Als je dingen in de VS bouwt, dan hoef je je geen zorgen te maken om importheffingen", gaf Trump aan. Bovendien zou het oneerlijk zijn als Apple benadeeld wordt ten opzichte van Samsung. Dat Zuid-Koreaanse bedrijf produceert vooral in eigen land en heeft dus minder last van de Amerikaanse importheffingen.

Sinds 1 september ligt er een tarief van 15 procent op producten als de Apple Watch, AirPods-oordopjes en onderdelen voor de iPhone. Apple kreeg al eerder een gedeeltelijke vrijstelling. Volgens topman Tim Cook van het technologiebedrijf maakte die vrijstelling het mogelijk dat Apple zijn Mac Pro-desktopcomputer in de Verenigde Staten in elkaar zet. De componenten voor die computers worden namelijk wel grotendeels in China gemaakt.