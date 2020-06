Speculatie oliecrash levert Goldman Sachs $1 miljard op

Met de speculatie dat de olieprijs in de VS hard zou gaan dalen, werd door de handelaren van de Amerikaanse bank actief op d oliemarkt ruim $1 miljard aan opbrengsten binnegehaald.

In april kwam er een duikvlucht op gang bij de Amerikaanse olieprijs. De contracten voor de maand mei werden voor het eerst in de geschiedenis zelfs negatief.

De vrees in die tijd dat de vraag naar olie hard zou gaan dalen, terwijl boordevol waren werkte een enorme neergang in de hand. De olieprijs is inmiddels weer fors opgelopen