Shell wil beleggers zoethouden met video

Dat laat het bedrijf zelf weten.

Shell wekte de woede van onder meer particuliere beleggers door te besluiten de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (ava) in het eigen pand te houden, en de deur gesloten te houden voor aandeelhouders. Volgens de statuten van het bedrijf mag het dat, zolang er maar minimaal twee aandeelhouders wél aanwezig zijn achter de gesloten deuren. Het bedrijf liet eerder al weten dat het daarbij om twee Shell-werknemers met aandelen zou gaan.

Shell geeft beleggers nu, na met een aantal van de grotere beleggers en brancheverenigingen gesproken te hebben, alsnog de kans om vragen te stellen aan het bestuur in een videoconferentie, zij het via de nodige omwegen. Dat doet het bedrijf op woensdag 13 mei, in een videovergadering. De vragen die beleggers willen stellen, moeten maandagochtend 11 mei zijn ingeleverd. Vervolgens moeten beleggers op 15 mei hun stemmen doorgeven, voor de besloten vergadering van 19 mei. De stemuitslagen en notulen krijgen ze dan naar afloop.

Inhoudsvolle discussie

De Vereniging van Effectenbezitters reageerde namens de particuliere Nederlandse beleggers geïrriteerd, en noemde het vergaderen met twee man achter gesloten deuren ’niet van deze tijd.’

Ook grote beleggers plaatsen hun vraagtekens bij de actie van Shell. Zo liet Eumedion-directeur Rients abma weten: „We willen hierover nog in gesprek met Shell in aanloop naar de AVA. We leven in uitzonderlijke omstandigheden en daarom hebben we begrip voor de uitzonderlijke maatregelen die ondernemingen nemen om de continuïteit van de AVA-besluitvorming te waarborgen. Daarom steunen we ook het Nederlandse wetgevingsproces om virtuele AVA’s in 2020 onder voorwaarden mogelijk te maken. Een van die voorwaarden is een livestream (via audio of video) van de AVA, zodat aandeelhouders de beraadslagingen kunnen volgen en ook vervolgvragen kunnen stellen. Shell valt onder Britse recht, waar blijkbaar andere tijdelijke richtlijnen zijn in verband met AVA’s. Daarom willen we van Shell graag weten op welke manier voldoende gewaarborgd is dat de besluitvorming gebaseerd is op een inhoudsvolle discussie met alle aandeelhouders.”

Actievoerders

Voor de actievoerders die gewoonlijk jaarlijks bij het Circustheater in Scheveningen op de stoep staan om de Shell top tot meer milieubewustzijn op te roepen, blijft het pech hebben. Voor hen komt er geen aparte vergadering.