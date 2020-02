Uitgever Mediahuis voert omzet flink op

Op de Nederlandse advertentiemarkt wist Mediahuis in het afgelopen jaar goed stand te houden. In België bleef het resultaat echter onder de verwachtingen. Verder werd in 2019 een flinke groei in het aantal abonnees behaald als gevolg van de ’sterke digitale strategie’. Daarnaast constateert Mediahuis dat er toenemende betalingsbereidheid is bij consumenten voor online journalistiek. Het aandeel digitale abonnementen bedraagt tussen 15% en 40% afhankelijk van het nieuwsmerk.

In een toelichting op de cijfers gaf topman Gert Ysebaert aan dat 2019 een belangrijk investeringsjaar was, waarbij vooral werd ingezet op de digitale acceleratie. Hij verwacht dat dit jaar deze investeringen ’een positief effect kennen met opnieuw een stijging van het nettoresultaat als gevolg.’

Mediahuis is in Nederland actief als uitgever van onder meer de titels De Telegraaf, NRC en regionale merken in Limburg en Noord-Holland.