KLM verhoogt ticketprijzen in verband met de olieprijs

De prijsverhoging geldt uitsluitend voor nieuwe boekingen. Op reeds gekochte tickets hoeft niet bijbetaald te worden. De prijs van olie zat al in de lift, maar door de oorlog in Oekraïne is die nog verder door gestegen. Voor luchtvaartmaatschappijen, die nog altijd met de rem erop vliegen als gevolg van de coronacrisis is dat een nieuwe tegenvaller.

De prijsverhoging bij KLM betreft de intercontinentale vluchten buiten Europa. „De stijgende olieprijs heeft op deze lange vluchten de meeste impact”, zo zegt een woordvoerder.

De luchtvaartmaatschappij koopt van te voren brandstof, maar er moet nog altijd een deel op dagbasis aangeschaft worden. De olieprijs ligt vrijdag op $106, waar dat vorig jaar gemiddeld $60 per vat was.

KLM probeert het verre netwerk weer verder uit te bouwen, maar de olieprijs is spelbreker. Ⓒ KLM

Dit is ook de prijs waarop KLM vorig jaar het grootste deel van de kerosine vooraf inkocht. In dit kwartaal was dit al verder door gestegen naar $78. Kerosine is een belangrijke kostenpost voor de luchtvaartmaatschappij.

Delta, de Amerikaanse partner van KLM, verhoogde prijzen vrijdag al met 10%. Eerder stelden experts al tegenover De Telegraaf dat het lastig zal zijn om prijsverhogingen in de sterk concurrerende Europese markt door te voeren. Voor de routes richting Azië moet KLM bovendien uren omvliegen, waardoor het op extra kosten wordt gejaagd.