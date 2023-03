Onderzoek: Duitsers kiezen weer vaker voor benzineauto

Van de ruim duizend ondervraagde Duitsers in het jaarlijkse onderzoek van opiniepeiler Forsa zei 30 procent het liefst een auto met benzinemotor te kopen. Dat was vorig jaar nog 22 procent.

Tegelijkertijd daalde de populariteit van hybride auto's van 18 procent naar 15 procent. Volledig elektrische auto's hadden de voorkeur bij 16 procent van de deelnemers aan de enquête, iets minder dan een jaar eerder.

Het jaarlijkse auto-onderzoek, dat in opdracht van de bank Targobank werd uitgevoerd, wijst er ook op dat meer mensen hun twijfels hebben over de milieuvoordelen en het praktisch nut van elektrische auto's. Daardoor gaf nu nog maar 39 procent aan ooit de aankoop van een elektrische auto te overwegen, tegenover 44 procent een jaar eerder.

Kritisch

Meer dan de helft van de respondenten was daarbij kritisch over de milieuschade die accu's voor elektrische auto's veroorzaken. Bijna vijf op de tien ondervraagde Duitsers vrezen dat stekkerauto's minder lang meegaan dan auto's met een verbrandingsmotor. Maar de belangrijkste argumenten tegen elektrische auto's was dat er te weinig oplaadpunten (63 procent) zijn en het bereik te klein is (66 procent).

De toekomst van de omvangrijke Duitse auto-industrie was de afgelopen weken nog inzet van een hoogoplopend conflict binnen de Europese Unie. De Duitse regering keerde zich plots tegen eerdere afspraken om de verkoop van nieuwe auto's met een verbrandingsmotor vanaf 2035 te verbieden, terwijl ze die plannen eerder steunde.

Volgens verkeersminister Volker Wissing zouden ook verbrandingsmotoren die volledig schone brandstoffen verbruiken toegestaan moeten blijven. Dit weekend bereikten de Europese Commissie en Duitsland een nieuw akkoord daarover.