Column: De comfortzone is een desinvestering

Graag wil ik het met u hebben over (uw?) persoonlijke groei en ontwikkeling ten behoeve van uw positie op de arbeidsmarkt. Natuurlijk is iedereen voorstander van persoonlijke groei. Het maakt mensen immers weerbaarder en flexibeler. Daar zijn we het grotendeels met elkaar wel over eens. Nieuwe vaardigheden, innoverende expertise en verse competenties vergroten immers een ieders kansen op van alles! Voor zzp’ers en ondernemers is dit (in principe) logische dagelijkse kost. Want zonder die regelmatige noodzakelijke individuele kennis- en competentie-update is de clash met de storende omzethapering gegarandeerd aanstaande.

Ook werknemers werken graag aan hun eigen persoonlijke groei. Over het algemeen hoor ik bij hen ook genoeg valide argumenten waarom het goed is om op cursus te gaan, workshops en trainingen te volgen en je bij te scholen op allerlei vlakken..

Maar, probleem!

De baas moet het wél betalen…..

Het is een fenomeen dat me al jaren bezighoudt. Deels omdat ik professioneel betrokken ben bij het creëren van persoonlijke groei van een groot aantal klanten, anderzijds omdat ik me steeds verbaas over het feit dat mensen daar liever niet zélf concreet in willen investeren. En dus de verantwoordelijkheid bij anderen neerleggen. In dit geval bij de baas, die de knip moet trekken.

Dolenthousiast

Zo ontmoette ik vorig jaar bij twee trainingssessies een leuke jonge dame van een jaar of dertig. Ze was dolenthousiast over de kennismaking en ze zag het helemaal zitten om zich voor langere tijd aan het trainingsconcept te verbinden.

“Alles wat ik hier kan leren, brengt mij verder in het leven! Het is gaaf om op een positieve wijze uit mijn comfortzone te worden geduwd en dan te groeien! Ik wil excelleren! Geweldig om in mezelf te investeren!” zo stuurde ze me in november nog een e-mail.

Maar – as we speak – in de tweede week van maart heeft ze de definitieve stap nog niet gezet. Bij toeval kwam ik haar afgelopen weekend tegen. Ze legde het me uit. “Mijn werkgever wil deze trainingen niet vergoeden. Dus, ik moet er van afzien.”

Dus-Ik-Moet-Er-Van-Afzien.

Moet?

Kan iemand me dit uitleggen?

De standaard?

Natuurlijk is de mkb’er er bij gebaat dat medewerkers zich ontwikkelen. Er is ook niets mis mee als je daar – in het belang van goed werkgeverschap – wellicht wat aan meebetaalt. Maar waarom gaan werknemers ervan uit dat dit de standaard moet zijn? Waarom vinden veel werknemers dat anderen – werkgevers dus – verantwoordelijk zijn voor hun persoonlijke groei? Als ik mkb’er zou zijn, dan zou ik niet blij worden van zulke collega’s. Die ben je toch liever kwijt dan rijk? Hoe was het ook al weer met dat gezegde: ‘Ik wens je veel personeel toe?’

Zo ook de genoemde dame die ik hier in deze column beschreef: ze kiest nu dus bewust voor een langer verblijf in de persoonlijke status quo. Ze kiest voor individuele stilstand en daar doet ze vooral zichzelf ernstig tekort mee.

Weet ze wel dat ze met deze conservatieve mindset voor haar huidige werkgever én voor de rest van het mkb minder interessant zal worden? Ik vermoed van niet. Ooit zal ze daarom spijtig het volgende concluderen…

Een permanent verblijf in de eigen comfortzone blijkt altijd een desinvestering.