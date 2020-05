’Overname van Grandvision zoals gepland’

De luxebrillengigant EssilorLuxottica biedt 28 per aandeel. Maandag sloot Grandvision op de Amsterdamse beurs op 24,50 euro, wat aangeeft dat er bij beleggers twijfel is of de overname tegen deze voorwaarden doorgang vindt. De zaak wordt momenteel behandeld door de Europese Commissie, die zich zorgen maakt dat er te weinig keus overblijft voor consumenten en andere opticiens na de samensmelting.

Aangezien beide bedrijven nog achter de deal staan en de beurskoers van EssilorLuxottica slechts 10 procent lager is dan op het moment van het bod, vertrouwt zakenbank KBC erop dat de overname gewoon plaats zal vinden.

Forse omzetdaling

Het moederbedrijf van onder meer Pearle en Eye Wish geeft aan dat in april de omzet met meer dan 80 procent daalde door de virusmaatregelen. Het bedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen om de pijn daarvan wat te verzachten, zoals heropening van de Nederlandse winkels voor meer zaken, en mag in verschillende landen ook weer open. Desondanks schrapt de onderneming het dividend om zo meer geld in kas te houden.

In de eerste drie maanden van het jaar liep de omzet van GrandVision met bijna 5 procent terug ten opzichte van een jaar eerder, tot 926 miljoen euro. Zonder overnames was die daling was nog groter geweest, maar sinds het eerste kwartaal van vorig jaar deed GrandVision enkele aankopen in Spanje en Zwitserland. Het aangepaste operationeel resultaat (ebita) viel met 41 miljoen euro ook lager uit dan de 107 miljoen euro die vorig jaar de boeken in ging.