Coronarekening ziekenhuis toch volledig vergoed

Coronazorg wordt vergoed. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Amsterdam - Ziekenhuizen krijgen de extra kosten en gemiste omzet door de coronacrisis vergoed. Zorgverzekeraars betalen het volledige bedrag dat voor 2020 is afgesproken, staat in het akkoord dat vrijdag is bereikt over de coronarekening. Het kan daarbij gaan om enkele miljarden euro’s, laten de partijen weten.