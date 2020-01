Chipbedrijf TSMC krikt resultaten op

Hsinchu - Chipfabrikant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) heeft in het vierde kwartaal van 2019 zijn resultaten verder verbeterd. Het bedrijf profiteerde van de stijgende vraag naar duurdere chips in smartphones. TSMC behoort tot 's werelds grootste makers van smartphonechips voor bedrijven als Apple, Samsung en Huawei en is een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML.